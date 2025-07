Paperissima Sprint sospesa non va in onda su Canale 5 | come cambia la programmazione

Paperissima Sprint da lunedì 14 luglio non va piĂą in onda su Canale 5 alle 20.30. La trasmissione di Antonio Ricci è stata sostituita con La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti. Paperissima Sprint sospesa, cambio di palinsesto. Dunque, malgrado il successo di pubblico, Paperissima Sprint è stata sacrificata per lasciare spazio alla Ruota della Fortuna. Un cambio di palinsesto che non dipende dall’audience. Infatti, il programma di Antonio Ricci che ha preso il posto di Striscia la notizia al termine della stagione televisiva non è stata cancellata, ma semplicemente trasferita su un altro canale e in un altro orario. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Paperissima Sprint sospesa, non va in onda su Canale 5: come cambia la programmazione

Paperissima Sprint trasloca su Italia 1 - La rivoluzione dell’access prime time e del preserale di Canale 5 non riguarda soltanto Striscia la Notizia, rimandato a novembre.

Brumotti e Moreira ai ferri corti! Tensioni e retroscena esplosivi a Paperissima Sprint! - Dietro la facciata comica di Paperissima Sprint si nasconde un clima teso. Ecco i dettagli sullo scontro tra Vittorio Brumotti e Juliana Moreira e la sfida degli ascolti.

RICCI FESTEGGIA PAPERISSIMA SPRINT: PROGRAMMA MEDIASET PIÙ VISTO DELLA GIORNATA - Con una nota ufficiale, l’ufficio stampa di Antonio Ricci festeggia gli ottimi ascolti di “Paperissima Sprint” che ieri è stato il programma Mediaset più seguito in assoluto.

