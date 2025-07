Il Napoli è pronto a chiudere anche il quinto colpo: dopo Lang e Beukema, assalto al nuovo acquisto, distanza minima di 2 milioni La squadra Campione d’Italia, in genere, è la squadra che cambia meno la stagione successiva. Ed invece il Napoli è addirittura la squadra piĂą attiva in Italia. D’altronde De Laurentiis l’aveva promesso ad Antonio Conte: rinforzi massicci in ogni reparto per potenziare una squadra che nella prossima stagione dovrĂ fronteggiare tre competizioni – oltre alla Supercoppa italiana – per almeno 50 partite stagionali (ma si spera siano molte di piĂą). E così nella settimana che vede il Napoli partire per il ritiro di Dimaro in Trentino – previsto giovedì il trasferimento – Conte ha giĂ la certezza di quattro nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Napoli, dopo Beukema e Lang assalto al quinto colpo: affare ad un passo