Violenza sessuale in Romania | 2 arresti a Bologna

Bologna, 14 luglio 2025 - Violenza sessuale e sequestro di persona in Romania: due arresti a Bologna. Sono finiti in manette un 36enne e una 40enne, entrambi romeni e destinatari di un mandato di arresto europe o (Mae) emesso dall'autorit√† giudiziaria romena. I due dovranno scontare 7 anni e 4 giorni di reclusione per aver commesso, i reati di violenza sessuale e sequestro di persona a marzo 2018, in Romania. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Borgo Panigale. Il primo arresto, quello del 36enne, √® avvenuto dopo un normale controllo sulle schede alloggiati di una struttura ricettiva della zona; quello della cognata 40enne, √® successo la sera della stessa giornata quando la donna si √® presentata spontaneamente presso gli uffici di Marco Lepido, spiegando di essere anche lei destinataria dello stesso provvedimento restrittivo del cognato gi√† arrestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale in Romania: 2 arresti a Bologna

