Juve la decisione su Conceiçao | svolta inaspettata

La dirigenza della Juventus ha deciso il futuro di Francisco Conceiçao: la svolta è inaspettata, ecco cosa potrebbe accadere La Juventus ed una rosa da completare quasi ad ogni costo. Igor Tudor è stato chiaro con la dirigenza: vuole rinforzi in ogni reparto e da solo Jonathan David non può bastare. Al Mondiale per club ha avuto un primo assaggio anche dei calciatori tornati in prestito. Rugani e Kostic potrebbero avere una chance di restare in rosa ma non come titolari. In uscita, invece, Douglas Luiz: il brasiliano non ha convinto negli Stati Uniti e sembrano ormai esaurite tutte le possibili chance. 🔗 Leggi su Sportface.it