Il conduttore televisivo Antonio Monda presenta il suo libro sugli incontri con le star americane

Martedì 15 luglio alle 21.15 nel Piazzale Ascione di Cervia lo scrittore, direttore artistico e conduttore televisivo Antonio Monda presenta il suo libro Incontri ravvicinati (Ed. La nave di Teseo) intervistato dal romanziere Stefano Bon per la rassegna "Cervia, la spiaggia ama il libro".

Il conduttore e comico ha raccontato in tv tutte le sofferenze della sua infanzia in occasione dell'uscita del suo libro autobiografico "Dietro ogni profondo respiro. Ombre e luci della mia vita imperfetta" - T eo Mammucari si è aperto con grande sincerità durante la sua partecipazione a Domenica In, condividendo con Mara Venier ricordi dolorosi della sua infanzia, in occasione dell’uscita del suo libro autobiografico Dietro ogni profondo respiro.

Intervista al giornalista e conduttore Mario Giordano: “Dynasty un libro scomodo ma non mi sento boicottato. Sono soddisfatto degli ascolti di Fuori dal coro e spero di continuare a farlo. Fedez? Preferivo quando mi insultava” - Mario Giordano sarà ospite della XIII Edizione di Passaggi Festival, in programma dal 25 al 29 giugno a Fano.

Mercoledì 16 luglio 21.30 Giardino della Torre Intervista il giornalista Fabio Canessa. Il primo ospite di Cinema Mon Amour è Antonio Monda, scrittore, direttore artistic

"Traditi", presentato a Marsala il libro di Antonio Ingroia. Si è tenuta a Marsala la presentazione del libro "Traditi" dell'ex magistrato Antonio Ingroia scritto assieme al conduttore televisivo Massimo Giletti.

Antonio Catalano, Marco Maccarini e Oscar Farinetti ospiti de "Il cortile dei lettori" - Mercoledì 9 e venerdì 11 luglio nuovi appuntamenti con la rassegna letteraria promossa dalla libreria Alberi d'Acqua.