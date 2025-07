La star mondiale del reggaeton Bad Bunny celebra l' orgoglio portoricano nella capitale San Juan per inaugurare l' inizio di una serie di concerti

S an Juan, 12 lug. (askanews) – Migliaia di portoricani si sono riuniti nella capitale San Juan per celebrare l’inizio di una serie di concerti di Bad Bunny. Leggi anche › Village People, malore per il cantante Victor Willis durante un concerto a Palermo La star mondiale del reggaeton, originaria di Porto Rico, si è esibita nella sua terra, tra percussioni e balli, per festeggiare l’orgoglio e la resilienza portoricani. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Bad Bunny inaugura serie di concerti nella sua Porto Rico iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

