Ci hai fatto piangere Marco Mengoni quelle parole durante il concerto commuovono il pubblico

Ieri sera, lo stadio San Siro di Milano ha fatto da cornice al primo dei due concerti-evento di Marco Mengoni, tappa milanese del suo nuovo tour negli stadi. Un tour che, da settimane, sta attraversando l’Italia registrando un sold out dopo l’altro e infiammando il cuore dei fan che, anche a distanza di anni, continuano a seguirlo con affetto instancabile. Sul palco, Mengoni ha regalato due ore e mezza di musica, emozioni e spettacolo puro, alternando i suoi brani più celebri a momenti di intensa commozione. Luci, effetti speciali e una voce che ha saputo conquistare ogni angolo dello stadio hanno reso la serata indimenticabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Marco Mengoni, parla della morte della mamma Nadia: «Sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all?ultimo» - Marco Mengoni è pronto al ritorno. Il cantante, dopo una lunga pausa dopo la morte dell'amatissima mamma Nadia, ritorna in tour con un bellissimo viaggio tra gli stadi per incontrare di.

“Mia madre era la persona che non dovevo mai perdere. Sono contento di aver lottato come un disperato e aver fatto di tutto fino all’ultimo”: lo rivela Marco Mengoni - Marco Mengoni in estate sarà in giro in tour negli stadi italian i, che segue quello tutto esaurito del 2023 culminato con lo show al Circo Massimo.

Marco Mengoni, le prime parole dopo la morte della madre: "Ho fatto di tutto fino all’ultimo" - Alla fine di settembre 2024, Marco Mengoni ha detto addio per sempre alla sua mamma. Nadia Ferri si è spenta il 22 settembre, dopo una lunga malattia.

Da @tvsorrisi: «Mi madre diceva di guardare negli occhi le persone per capire come sono, se sono buone o cattive. Questa sera vi ho guardato negli occhi e mi è venuto da piangere: @mengonimarco alla sua prima data milanese allo stadio San Siro ? Vai su X

Marco Mengoni, voce strozzata e lacrime nel bel mezzo del concerto: così fa piangere tutto il pubblico (VIDEO) Vai su Facebook

Mengoni non si trattiene e scoppia a piangere durante il concerto, nel ricordo della mamma; Mengoni scoppia a piangere mentre canta “Luce”, dedicata alla mamma; Marco Mengoni: Roma, pizzo e rovine. Manuale di sopravvivenza emotiva in scena.

Prima del concerto di San Siro, Marco Mengoni ha seguito la finale di Jannik Sinner a Wimbledon - Da grande fan di Jannik Sinner, Marco Mengoni non ha proprio potuto perdersi la finale di tennis tenutasi ieri a Wimbledon con la vittoria del tennista altoatesino per 3 set a 1 contro il ‘rivale’ ... Come scrive novella2000.it

Marco Mengoni senza parole per la vittoria di Sinner a Wimbledon: “Non posso piagne prima del concerto” – Video - Alcaraz prima di esibirsi a San Siro: "Non posso piagne prima del concerto! Scrive ilfattoquotidiano.it