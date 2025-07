Gaza l' Idf spara e uccide 6 bimbi in fila per l' acqua | ' un errore'

L'acqua a Gaza scarseggia e per raggiungere le autobotti i palestinesi camminano a piedi anche due chilometri e aspettano in fila sotto il sole cocente il loro turno. Erano una trentina in coda vicino al campo profughi di Nuseirat quando un drone ha lanciato un missile e per un "errore tecnico", ha ammesso ore dopo l'Idf, ha ucciso dieci persone, compresi sei bambini. E' solo l'ultima delle uccisioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaza, l'Idf spara e uccide 6 bimbi in fila per l'acqua: 'un errore'

Meloni “A Gaza situazione umanitaria ingiustificabile, Governo in prima fila sulla vicenda” - ROMA (ITALPRESS) – “C’è un costante impegno a sostegno degli sforzi dei mediatori per porre fine al conflitto, ho in più riprese sentito Netanyahu, sono state conversazioni spesso difficili in cui ho sempre richiamato l’urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità e rispettare il diritto internazionale umanitario a fronte di una situazione umanitaria a Gaza che non ho difficoltà a definire sempre più drammatica e ingiustificabile”.

Donne e bambini in fila per un pasto alla cucina comunitaria di Gaza City. Il 2 marzo Israele ha bloccato gli aiuti che arrivavano. Oggi si apre riunione alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja. - G aza City, 28 apr. (askanews) – Donne e bambini con scodelle in mano si spingono per cercare di arrivare ad accaparrarsi un pasto in una cucina comunitaria a Gaza City.

In fila per il cibo, strage a Gaza. I testimoni: spari sulla folla - Tel Aviv, 1 giugno 2025 – Un’altra giornata di orrore nella disastrata Gaza dove diverse decine di persone sono rimaste uccise o ferite ieri mentre, lottando in mezzo alla folla, cercavano di ricevere pacchi con derrate alimentari.

Fonti: Netanyahu pronto a compromessi per un accordo. Trump: Spero entro la prossima settimana - Media israeliani: Netanyahu pronto a compromessi per un accordo; Medio Oriente: Idf spara e uccide 6 bimbi in fila per l'acqua, 'un errore'; Gaza, uccisi sei bambini: erano in fila per l’acqua. Israele: “Un errore tecnico”.

Gaza, raid di Israele colpisce la folla in fila per l’acqua: uccisi 10 bambini. L’Idf: “Errore tecnico” - Almeno 10 minori sono rimasti uccisi ieri nella Striscia di Gaza a seguito di un raid aereo condotto da Israele contro una stazione di rifornimento idrico a Nuseirat, nel centro del territorio costier ... Lo riporta tpi.it

Gaza, uccisi sei bambini: erano in fila per l’acqua. Israele: “Un errore tecnico” - Netanyahu ai falchi dell’ultradestra: dopo la tregua di 60 giorni riprenderà la guerra ... Riporta repubblica.it