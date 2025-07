ABBONATI A DAYITALIANEWS Task force in azione per la sicurezza e la legalità . Prosegue l’attività della task force interforze coordinata dalla Polizia di Stato per il controllo delle attività commerciali, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e regolarità delle posizioni lavorative. Nel corso dell’ultimo fine settimana, su disposizione del Questore di Catania, è stato effettuato un intervento in un noto locale della Scogliera, lungo il litorale catanese. Obiettivi del controllo. L’ispezione è stata organizzata non solo per verificare la conformità alle norme di pubblica sicurezza, ma anche per accertare eventuali violazioni relative alla salute pubblica e alla conservazione degli alimenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, controlli in un locale della Scogliera: irregolarità e sanzioni per oltre 6000 euro