Garlasco è il giorno della verità sul Dna fantasma trovato su Chiara Poggi | chi è il maschio ignoto? La diretta

Garlasco – È una giornata cruciale per il cold case più seguito d’Italia. Nelle prossime ore potrebbero arrivare risultati che potrebbero cambiare l’indirizzo delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Al centro dell’attenzione c’è un tampone orofaringeo  su cui è stata rilevata una traccia sconosciuta e che sarà analizzato una seconda volta nell’incidente probatorio odierno. Gli esami di consolidamento sui cinque prelievi, condotti dalla perita Denise Albani su ordine del giudice per le indagini preliminari pavese Daniela Garlaschelli, stanno per svelare se esiste davvero un profilo genetico maschile “ignoto”, cioè un cromosoma Y che non appartiene né ad Alberto Stasi, l’ex fidanzato che ha scontato 16 anni di carcere, né ad Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

