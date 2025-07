Era iniziata come una domenica estiva qualunque, ma il cielo sopra Roma aveva altri piani. Nel tardo pomeriggio del 13 luglio, un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale trasformando interi quartieri in scenari di emergenza. Poco dopo le 19:30, la pioggia è diventata così intensa da costringere i presenti allo Stadio Olimpico ad abbandonare il concerto di Ultimo sotto un vero e proprio diluvio. Le strade sono diventate fiumi, i sottopassi impraticabili, e le immagini cominciavano a circolare in tempo reale sui social, lasciando tutti senza parole. A Fiumicino, i fulmini e le raffiche di vento hanno creato gravi disagi all’aeroporto, con alcuni voli dirottati in extremis da Aeroporti di Roma. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maltempo Italia, crolli in un ospedale: le immagini da brividi (VIDEO)