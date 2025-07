Mattarella | Roma e Parigi alleati vitali

10.52 "Francia e Italia condividono un rapporto unico. Sono alleati vitali l'uno per l'altro, forti delle medesime radici culturali e accomunati da molteplici interessi preminenti". Così il presidente della Repubblica, Mattarella, in un messaggio al presidente francese, Macron, in occasione della festa nazionale del 14 luglio. "Per il suo Paese e per l'intera Europa il 14 luglio costituisce un momento di eccezionale significato storico e alto valore simbolico", scrive Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

