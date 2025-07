Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Bill è arrivato in clinica e ha scoperto quello che è successo a Liam. Steffy non ci è andata leggera e ha accusato il suo ex suocero di aver rovinato la vita di tutti. Per il magnate è un duro colpo! Vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill distrutto dalla verità , la pagherà cara!