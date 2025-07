Enzo Maresca campione del mondo col Chelsea | tre anni fa sfiorò la panchina del Palermo

Ha surclassato l'ingiocabile Psg, impartendo una lezione di tattica all'allenatore del momento e addirittura a placarne gli animi in un finale ad alta tensione. Enzo Maresca ha incartato Luis Enrique, lo ha battuto 3-0 negli Usa, e si è appena preso il mondo col suo Chelsea. Eppure c'è stato un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: maresca - mondo - chelsea - enzo

‘Not Football’ – Il boss del Chelsea Maresca slams il ritardo meteorologico della Coppa del Mondo di club dopo l’ultima vittoria - 2025-06-29 12:26:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il manager del Chelsea Enzo Maresca ha descritto il ritardo di quasi due ore allo scontro della Coppa del Mondo di club con il Benfica come “non calcio”.

Fulmini e saette sul Mondiale per Club: così la Coppa del Mondo è a rischio! Maresca guida gli scontenti - Mondiale per Club, la questione meteorologica finisce in primo piano: con le sospensioni così frequenti anche la Coppa del Mondo è a rischio Fulmini, sospensioni e proteste: il calcio internazionale si interroga sulla sostenibilità del Mondiale 2026 negli Stati Uniti.

Chi è Enzo Maresca, allenatore italiano campione del mondo che ha dato una lezione a Luis Enrique - Enzo Maresca ha vinto il Mondiale per Club con il Chelsea mettendo la ciliegina sulla torta a una stagione perfetta con i Blues.

ENZO MARESCA Un italiano sul tetto del mondo #Maresca #Chelsea #FIFACWC #DAZN Vai su X

Storie di ex: Enzo Maresca sul tetto del mondo con il Chelsea - https://sportparma.com/?p=198802 Vai su Facebook

Il Chelsea di Enzo Maresca è campione del mondo, Paris SG umiliato; La gioia di Maresca: Non ho parole, questo è un momento bellissimo; Storie di ex: Enzo Maresca sul tetto del mondo con il Chelsea.

Il Chelsea di Enzo Maresca è campione del mondo, Paris SG umiliato - Così questo allenatore ex assistente di Guardiola che l'anno scorso aveva condotto il Leicester alla promozione in Premier e che in questa sua prima stagione da capo allenatore di un grande club ha ce ... Scrive ansa.it

Chi è Enzo Maresca, allenatore italiano campione del mondo che ha dato una lezione a Luis Enrique - Enzo Maresca ha vinto il Mondiale per Club con il Chelsea mettendo la ciliegina sulla torta a una stagione perfetta con i Blues ... Come scrive fanpage.it