Pallanuoto Ludovica Celona e Marta Misiti in azzurro alle Universiadi

Le messinesi Ludovica Celona e Marta Misiti vivranno un’entusiasmante esperienza con la nazionale di pallanuoto, che giocherĂ le Universiadi in Germania, in programma da mercoledì al 27 luglio. Un percorso iniziato insieme nel vivaio della Waterpolo Messina, poi il trasferimento lontano dalla. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pallanuoto - ludovica - celona - marta

Pallanuoto, Ludovica Celona e Marta Misiti in azzurro alle Universiadi; Pallanuoto, Ludovica Celona e Marta Misiti in azzurro alle Universiadi; Italia U20 femminile e maschile: collegiali a Roma e Bologna.

Le messinesi Celona e Misiti in Germania con la Nazionale per le Universiadi - Ci sono anche le messinesi Ludovica Celona e Marta Misiti nella Nazionale Italiana che parteciperà alle prossime Universiadi in Germania, in programma dal 16 al 27 luglio. Come scrive messinasportiva.it