Sgominata gang hacker romena | arrestato il leader in un’operazione internazionale

Il 44enne, ritenuto altamente pericoloso, è stato individuato grazie a un’operazione congiunta tra Polizia italiana, francese e romena. Milano, 14 luglio 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato il presunto capo di una gang hacker romena specializzata in attacchi ransomware, nell’ambito di una complessa operazione internazionale condotta in collaborazione con le autoritĂ di Francia e Romania. L’indagine è stata coordinata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e condotta dagli specialisti del Centro Cibernetico di Milano, che in pochi mesi hanno ricostruito la rete criminale dietro una serie di gravi attacchi informatici contro aziende e istituzioni europee. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it