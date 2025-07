I Fantastici 4 | Gli Inizi critiche per il cambio di sesso di Silver Surfer la reazione di Julia Garner

Nel cinecomic in uscita il 23 luglio l'attrice di Ozark interpreta Shalla-Bal, una versione femminile del personaggio diversa dal più celebre Norrin Radd. Era prevedibile che, una volta preannunciata la scelta di cambiare sesso a uno dei villain più noti dei fumetti DC, non sarebbe mancata la rivolta da parte dei fan più duri e puri. Rivolta che si puntualmente verificata nel caso de I Fantastici 4: Gli inizi una volta preannunciata la scelta di Julia Garner nel ruolo di Silver Surfer. Nella versione più nota, il villain è di sesso maschile. Norrin Radd è un onorevole Zenn-Lavian che è diventato l'Araldo di Galactus per risparmiare il suo pianeta natale Zenn-La e la sua amata Shalla-Bal dalla fame del Divoratore di Mondi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, critiche per il cambio di sesso di Silver Surfer, la reazione di Julia Garner

In questa notizia si parla di: sesso - fantastici - inizi - silver

I Fantastici 4: Gli Inizi, critiche per il cambio di sesso di Silver Surfer, la reazione di Julia Garner; Nuove informazioni su The Fantastic Four: First Steps; Fantastici Quattro: Si vocifera di un grande cambiamento per il Silver Surfer del MCU.