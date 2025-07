Escursionista ferita in Valmasino soccorsa con l’elicottero al passo Barbacan

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 luglio 2025, in Valmasino. Intorno alle 10:00 un’escursionista è caduta mentre percorreva il sentiero che dal passo Barbacan conduce al rifugio Omio, riportando un infortunio che ha richiesto l’attivazione dei soccorsi. La. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

