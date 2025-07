Nella sua campagna di successo per la nomina democratica a sindaco di New York, Zohran Mamdani amava citare Ed Koch, il pittoresco politico che ricoprì l’incarico negli anni ‘70 e ‘80. ‘ Se siete d’accordo con me su nove punti su dodici, votate per me’, ha detto Mamdani, incarnando l’autoproclamata eccentricità di Koch. ‘Dodici su dodici? Consultate il vostro psichiatra ’”. Così scrive Gerard Baker sul Wall Street Journal. “Oltre a sottolineare che Koch, figlio di ebrei dell’Europa orientale, è un’improbabile fonte d’ispirazione per l’immigrato anti-israeliano diventato ‘afroamericano’ e ora favorito come suo successore, potremmo anche discutere sui numeri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Thatcher e la via del socialismo newyorchese