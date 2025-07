Ranking WTA 14 luglio 2025 | Sabalenka sempre leader Paolini resiste in top10 Gran balzo di Cocciaretto

Nuova settimana e nuovo aggiornamento del ranking WTA in data lunedì 14 luglio al termine della stagione su erba. Aryna Sabalenka, nonostante la dolorosa sconfitta in semifinale a Wimbledon, si conferma numero 1 al mondo con quasi 5000 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Coco Gauff, mentre la polacca Iga Swiatek risale al terzo posto grazie al trionfo sull’erba londinese. Jessica Pegula scende dunque in quarta piazza subito davanti alla giovane russa Mirra Andreeva, che guadagna un paio di posizioni aggiornando il suo best ranking (n.5). Spicca l’ingresso di una new entry nella top10 mondiale, con la statunitense Amanda Anisimova che passa dal 12° al 7° posto con la finale ai Championships (persa poi con un doppio 6-0). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranking WTA (14 luglio 2025): Sabalenka sempre leader, Paolini resiste in top10. Gran balzo di Cocciaretto

