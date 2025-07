Anche la stampa estera celebra la grande impresa di Sinner

Anche la stampa estera, come quella italiana, celebra Jannik Sinner, dopo il trionfo dell'azzurro a Wimbledon. "Jannik Sinner sconfigge Carlos Alcaraz e vince il suo primo Wimbledon", scrive " L'Equipe ", che poi dedica un articolo della versione web ai "numeri impressionanti di Sinner". In Inghilterra, patria di Wimbledon, " The Guardian " scrive: "Sinner torna a ruggire per battere Alcaraz e vincere.

