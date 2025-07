James Gunn spiega perché ha voluto Bradley Cooper nel suo Superman nel ruolo che era stato di Marlon Brando

Tu chiamale, se vuoi. grandi aspettative. ChissĂ cosa deve aver pensato Bradley Cooper quando il regista James Gunn ha spiegato a tutti perchĂ© l’ha scelto per interpretare il papĂ del suo Superman. Un carico di responsabilitĂ da far tremare i polsi anche al piĂą esperto divo di Hollywood. Bradley Cooper il nuovo Marlon Brando (secondo James Gunn). Quando James Gunn ha dovuto scegliere a chi far interpretare Jor-El nel suo nuovo film su Superman ( leggi qui la nostra recensione ), non ha avuto dubbi: serviva qualcuno con la statura di una leggenda del cinema, ha specificato. Quindi, chi meglio di Bradley Cooper poteva raccogliere l’ereditĂ di Marlon Brando, che per primo aveva dato vita al padre del cryptoniano nella pellicola del 1978 di Richard Donner con Christopher Reeve per protagonista? «Avevo bisogno di qualcuno che potesse interpretare Jor-El, che avesse la statura di quello che immaginiamo debba essere quel personaggio», ha spiegato Gunn in un’intervista con la trasmissione Entertainment Tonight. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - James Gunn spiega perchĂ© ha voluto Bradley Cooper nel suo "Superman" nel ruolo che era stato di Marlon Brando

In questa notizia si parla di: james - gunn - bradley - cooper

James Gunn sul prossimo trailer di Superman: “Non avete ancora visto il trailer 1.0”. - James Gunn sul prossimo trailer di Superman: “Non avete ancora visto il trailer 1.0”. James Gunn fornisce un nuovo aggiornamento sul DC Universe, sul trailer del prossimo film di Superman  e sulla sua uscita.

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - La prossima uscita di Superman di James Gunn si avvicina rapidamente e i prodotti correlati iniziano a suscitare l’interesse degli appassionati.

Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn - Il panorama cinematografico dedicato all’universo di Superman si sta preparando a una nuova fase, con l’uscita del film diretto da James Gunn prevista per il 11 luglio 2025.

"Mi serviva qualcuno che avesse lo stesso carisma e impatto di Brando", ha detto James Gunn parlando della scelta di Bradley Cooper per interpretare Jor-El nel nuovo Superman. "Un attore capace di sostenere un ruolo così importante e riconoscibile, e tras Vai su Facebook

Superman: Bradley Cooper è Jor-El nel film di James Gunn, "Scelto per raccogliere l’eredità di Brando" Vai su X

Perché Bradley Cooper è il nuovo Marlon Brando; James Gunn: “Ecco com’è nato il cameo con Bradley Cooper”; Superman: Bradley Cooper è Jor-El nel film di James Gunn, Scelto per raccogliere l’eredità di Brando.

Superman, ecco perchè Gunn ha scelto Cooper come Jor-El - In un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Gunn ha spiegato il motivo per cui ha scelto Bradley Cooper come Jor- Secondo lascimmiapensa.com

Superman: Bradley Cooper è Jor-El nel film di James Gunn, "Scelto per raccogliere l’eredità di Brando" - Dopo mesi di speculazioni e indiscrezioni, Superman è finalmente arrivato al cinema. Da msn.com