Al pronto soccorso di Sondrio regole rigide e niente umanità la lettera di una madre delusa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la segnalazione di una lettrice, che racconta quanto accaduto domenica scorsa al pronto soccorso di Sondrio, dove si era recata insieme al figlio in seguito a un infortunio in montagna. Rassegnarsi in silenzio a qualsiasi situazione non è costruttivo per il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - sondrio - regole

Asl Frosinone: al via nuovi cantieri, assunzioni e rilancio dei Pronto Soccorso - Un totale di 25 procedure concorsuali per 198 figure professionali da reclutare, convenzioni con le più importanti Università della Regione Lazio, l’attivazione di nuovi 6 cantieri PNRR e un'accelerazione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Assalto al pronto soccorso: "Venti pazienti in attesa e oltre cinquanta in cura" - Assalto al pronto soccorso, con punte di oltre 50 pazienti in cura e 20 in attesa. "Dopo il ponte della Pasqua il pronto soccorso è stato nuovamente intasato dagli utenti – denuncia la Fp Cgil – Mercoledì scorso siamo arrivati a punte molto elevate di pazienti in attesa di essere vistati e poi, se necessario, ricoverati.

Cosenza, pronto soccorso preso di mira dai vandali: devastato lo spogliatoio interno - Vandali in azione all'interno del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Una persona è riuscito a penetrare all'interno degli spogliatoi riservati al personale e ha devastato tutto ciò che gli capitasse a tiro, come testimonia la foto: armadietti divelti ed effetti personali distrutti.

Al pronto soccorso di Sondrio regole rigide e niente umanità , la lettera di una madre delusa; Primo soccorso: due serate informative a Sondalo; Pronto Soccorso, cambiano le regole d'accesso e nuova figura di supporto per gestire l'attesa.

Inaugurato nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Sondrio - Inaugurato nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Sondrio La struttura, aperta dopo due anni di lavori, è costata 5,3 milioni. Lo riporta quotidianosanita.it

Pronto soccorso, nuove regole. Cambiano i codici di accesso - I codici numerici da 3 diventano 5, a cui le Regioni potranno associare un codice colore: 'rosso' per un'emergenza che necessita di un accesso ... Come scrive quotidiano.net