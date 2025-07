Il trend sun soaked blush di Hailey Bieber sarà la nuova obsession beauty dell’estate.

Hailey Bieber ha dato il via a una nuova stagione beauty e, come spesso accade quando lancia qualcosa, non si tratta solo di un prodotto ma di un’intera aesthetic. Con l’arrivo dei nuovi Pocket Blush di Rhode, in particolare nella tonalitĂ Sun Soaked, il mood dell’estate 2025 è chiaro: guance calde, pelle radiosa e un look che sembra appena uscito da un pomeriggio al mare. Effetto sun soaked blush, il trend di Hailey Bieber e Rhode illuminerĂ l’estate 2025. Il blush Sun Soaked, un arancio speziato dalla finitura morbida e cremosa, è stato pensato per ricreare l’effetto di una giornata trascorsa sotto il sole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

