Nella guerra dei dazi abbiamo armi spuntate Colpa del modello Ue

Il leghista: «L'Europa agevoli la riduzione delle tasse. Molti gay votano a destra e non si sentono rappresentati dai Pride».

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dell’area euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Il 9 luglio abbiamo una sorta di ultimatum sui dazi. Eppure non sappiamo nulla. Sappiamo solo che abbiamo promesso miliardi di dollari a Trump per l’acquisto di armi e che i soldi delle bollette degli italiani andranno nel gas che gli Stati Uniti ci venderanno a Vai su Facebook

