Diamo un taglio agli arpeggi. Chi fa musica sa di cosa parlo. Alla fine non sono che ripetizioni. Tre note ripetute. Le solite. Sempre le stesse. Un modo semplice per riempire di note un pentagramma. Pratico per far muovere le dita. Lasciamoli in camera, gli arpeggi, insieme agli esercizi. Non portiamoli nelle sale da concerto! Non sono equilibrati, gli arpeggi. Sono spocchiosi. Orgogliosi. “Tutto nostro! Tutto nostro!” dicono in continuazione. Non vedono il prossimo. Proprio non c’è, il prossimo. Quello che sta a fianco, negli arpeggi, è cancellato. Silenzioso. Assente. Muto. Nemmeno sfiorato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Campagna per l’abolizione degli arpeggi