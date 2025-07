Tentano la truffa del finto maresciallo nel Casertano arrestati due balordi della provincia di Napoli

I Carabinieri della Stazione di Formicola hanno sventato una truffa ai danni di una persona anziana, arrestando due soggetti dediti alle truffe con il cosiddetto "metodo del falso maresciallo". Nel primo pomeriggio di sabato, 13 luglio, ai militari della Stazione di Formicola, sono pervenute numerose segnalazioni di tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani.

