Chi è Mark il fratello di Jannik Sinner sugli spalti a Wimbledon

Abbiamo visto spesso un ragazzo che, pur non brandendo una racchetta, è diventato presenza fissa nelle inquadrature delle partite di tennis di Jannik Sinner. E anche della finale di Wimbledon 2025. Non siede tra i Vip, non indossa occhiali da sole scuri né cerca l’obiettivo: sta lì, composto, partecipe, pronto a esplodere in un sorriso o in un applauso. È Mark Sinner, il fratello maggiore del campione di tennis vincitore di quattro Slam. E se è vero che dietro ogni grande atleta c’è sempre una rete di affetti solidi, quella di Mark è una delle maglie più forti e discrete di questa squadra. Negli ultimi anni, la passione per Jannik Sinner è letteralmente esplosa, rivolgendo l’attenzione non solo sul giovane fuoriclasse di Sesto Pusteria, ma anche sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è Mark, il fratello di Jannik Sinner sugli spalti a Wimbledon

