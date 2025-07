Violenza sessuale a un festival di musica reggae a Marzabotto | 20enne denuncia l’aggressione

Una presunta violenza sessuale è avvenuta a Marzabotto, comune sull’Appennino bolognese, durante un festival di musica reggae, il “Reno Splash”. La vittima sarebbe una ragazza ventenne che ha denunciato l’accaduto prima agli organizzatori dell’evento e poi ai carabinieri intervenuti. La ragazza ha indicato il suo presunto aggressore, individuato in un ragazzo di origini straniere, suo coetaneo. Le indagini per accertare l’accaduto sono tutt’ora in corso. La violenza sarebbe avvenuta durante la seconda notte del festival organizzato nel parco Peppino Impastato che da piĂš di dieci anni riunisce gli appassionati di musica reggae. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale a un festival di musica reggae a Marzabotto: 20enne denuncia l’aggressione

Era andata al festival insieme a un gruppo di amiche, doveva essere solo l’occasione per ballare e ascoltare musica reggae in mezzo al verde del parco Peppino Impastato di Marzabotto, sull’Appennino bolognese. Invece è diventata una notte da dimenticare Vai su Facebook

