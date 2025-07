A Fossacesia scatta il divieto di bevande in vetro o lattina negli orari serali | si rischiano multe fino a 500 euro

È entrata in vigore sabato 12 luglio l’ordinanza sindacale n. 15, che vieta la vendita, la somministrazione e l’utilizzo di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche del territorio comunale di Fossacesia, dalle ore 22 alle ore 6, fino al prossimo 15 settembre 2025. Nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

