Di voler ricucire lo strappo con re Carlo e con tutta la Royal Family, il principe Harry non ne ha mai fatto un segreto. "Mio padre non mi parla più per via della disputa sulla questione sicurezza. Ma la vita è preziosa, non ha senso continuare a combattere: vorrei tanto una riconciliazione", ha detto solo due mesi fa in un'intervista esclusiva alla BBC. Le parole, però, non hanno mai lasciato il posto ai fatti e gli inglesi, che fanno il tifo per il ritorno del duca di Sussex a Buckingham Palace, hanno perfino smesso di sperarci. Il Daily Mail, tuttavia, ha pubblicato delle foto che lasciano credere che, se non i diretti interessati, qualcuno sia al lavoro per una pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Harry vuole fare pace con il re? "Riaperto un canale": il meeting che riaccende la speranza