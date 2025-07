WWE | Gauntlet match a RAW per il titolo mondiale chi sfiderà GUNTHER a SummerSlam?

La WWE ha molte cose in ballo e siamo ufficialmente sulla strada verso SummerSlam. La puntata di RAW di questa settimana darà un forte slancio in quella direzione. Durante WWE Evolution è stato annunciato un Gauntlet Match si terrà a RAW questa sera. Il vincitore affronterà GUNTHER a SummerSlam, dopo la vittoria del “Ring General” su Goldberg a Saturday Night’s Main Event. I partecipanti al Gauntlet Match includono CM Punk, Penta, Bron Breakker, LA Knight e Jey Uso. Questo incontro ad alta tensione sarà con ogni probabilità il main event della serata, mentre la WWE continua a costruire l’hype per la sua festa più grande dell’estate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Gauntlet match a RAW per il titolo mondiale, chi sfiderà GUNTHER a SummerSlam?

