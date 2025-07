Incinta al nono mese precipita dal secondo piano la corsa in ospedale | è tragedia

Un grido improvviso, poi il rumore sordo di un corpo sull’asfalto. È iniziata così, nella mattinata di domenica 13 luglio, una tragedia che ha sconvolto un tranquillo quartiere residenziale. Una donna di 31 anni, incinta al nono mese, è precipitata dal secondo piano di un palazzo sotto gli occhi sgomenti del marito, che per primo ha dato l’allarme. La donna è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino, dove i medici hanno tentato un cesareo d’emergenza. Purtroppo, il bambino non ce l’ha fatta. >> Orrore sulla strada, lo schianto e poi l’auto prende fuoco: morta carbonizzata, chi era. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

