Scomparso in Valchiavenna il 33enne inglese Matthew Hall | ricerche in corso

È in corso in Valchiavenna un’intensa operazione di ricerca per Matthew Hall, cittadino inglese di 33 anni, scomparso da martedì 9 luglio. L’uomo, alto circa 1,78 m con capelli castani, era arrivato a Chiavenna il giorno prima, l’8 luglio, prenotando un soggiorno in un B&B fino al venerdì. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

