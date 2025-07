Dolore a Calvizzano è morto Emanuele il 15enne gravemente ferito in un incidente a Mugnano

Il giovane coinvolto in un sinistro a Mugnano, all'altezza di una clinica. I familiari chiedono ulteriori accertamenti sulla dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mugnano - dolore - calvizzano - morto

Sei di Mugnano di Napoli se...nza censura! Vai su Facebook

Dolore a Calvizzano, è morto Emanuele, il 15enne gravemente ferito in un incidente a Mugnano; Simone Caliendo, morto a 17 anni in un incidente in scooter: lutto a Marigliano; Il pizzaiolo Raffaele Bianco morto dopo 10 giorni in ospedale, lutto cittadino a Calvizzano.

Dolore a Calvizzano, è morto Emanuele, il 15enne gravemente ferito in un incidente a Mugnano - Il giovane coinvolto in un sinistro a Mugnano, all’altezza di una clinica. Secondo fanpage.it

Mugnano e Calvizzano sotto choc, è morto il 15enne Emanuele Palma - La comunità di Mugnano e Calvizzano è sotto shock dopo la morte di Emanuele Palma, il 15enne che due sere fa è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre guidava il suo scooter. Segnala internapoli.it