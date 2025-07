Scontro tra barche sul lago di Como una turista finisce contro l’elica e muore | indagato lo skipper

Lo scorso 12 luglio due barche si sono scontrate sul lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita Julina de Lannoy, una 33enne originaria di Aruba. Secondo gli inquirenti, lo scontro potrebbe essere stato causato da un tentativo di superare un’altra imbarcazione. Indagato lo skipper per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro tra due barche sul lago di Como, una donna cade in acqua e l’elica le trancia una gamba: Julina de Lannoy muore a 33 anni - Como, 12 luglio 2025 – Una turista olandese di 33 anni è morta in seguito ad un incidente in barca nel lago di Como al largo di Como: si chiamava Julina de Lannoy.

Scontro tra barche sul lago di Como, una turista finisce contro l’elica e muore: indagato lo skipper - Nell’incidente ha perso la vita Julina de Lannoy, una 33enne originaria di Aruba. Come scrive fanpage.it

CronacaJulina, la turista morta a 33 anni nel lago di Como: la vacanza con le amiche, lo scontro tra barche, la gamba tranciata e il volo in acqua - Julina de Lannoy, giovane turista olandese, vittima di un incidente nautico: lo scafo preso a noleggio sarebbe stato speronato da un altro guidato da un 44enne (primo a soccorrere la donna). Lo riporta msn.com