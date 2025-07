Libri di testo la Regione Puglia pubblica l' avviso per la fornitura gratuita o semigratuita

BARI - La Regione Puglia pubblica l'Avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. I destinatari del beneficio sono le studentesse e gli studenti residenti in Puglia frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di 1° e 2° grado. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: puglia - libri - testo - regione

Bonus libri di testo e trasporti per l’anno scolastico 2025/2026: al via le domande in Puglia - Sono ufficialmente aperte le procedure per richiedere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026, e, da quest’anno, anche per accedere all’agevolazione tariffaria sugli abbonamenti mensili del trasporto pubblico locale.

BONUS TRASPORTI E LIBRI DI TESTO: AL VIA LE DOMANDE ALLA REGIONE PUGLIA PER INFORMAZIONI https://press.regione.puglia.it/-/libri-di-testo-e-trasporti-per-l-a.s.-2025-2026-al-via-la-presentazione-delle-domande?fbclid=IwQ0xDSwLc Vai su Facebook

Regione Puglia e libri di testo gratuiti https://progetto-radici.it/2025/07/07/regione-puglia-e-libri-di-testo-gratuiti/… La Regione Puglia pubblica l’Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo Abbiamo semp Vai su X

Libri di testo, la Regione Puglia pubblica l'avviso per la fornitura gratuita o semigratuita; Portale istituzionale del - Regione Puglia - Avviso pubblico per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2025/2026; Fornitura libri di testo delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado per l'A.S. 2025/2026.

La Regione Puglia pubblica l'Avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - Assieme al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, particolarmente attento alle esigenze familiari, abbiamo proceduto con la pubblicazione dell'Avviso per l'assegnazione del beneficio relat ... giornaledipuglia.com scrive

Puglia, ripartono le procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/26 - Ripartono le procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026, a cui si aggiunge la nuova procedura per la fruizione dell’agevolazione tariffaria ... Lo riporta oltrefreepress.com