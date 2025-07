Maxi gara d' appalto per la gestione del servizio di trasporto pubblico nominata la commissione

Si avvicina l'aggiudicazione della gara d'appalto per il servizio di trasporto pubblico locale ad Agrigento. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti nominato la commissione giudicatrice che avrĂ il compito di valutare l'unica proposta giunta, cioè quella della societĂ Tag, acrononimo dietro il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

