Ultimissime Inter LIVE | Taremi apre all’addio nuovo colloquio con Calhanoglu la missione di Chivu e del suo staff

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 14 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 13 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 12 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 11 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 14 LUGLIO. Calhanoglu Inter, la pista Galatasaray ora è più fredda: colloquio in settimana col turco e situazione delineata! L’ultimatum e quel rischio che il club non vuole correre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Taremi apre all’addio, nuovo colloquio con Calhanoglu, la missione di Chivu e del suo staff

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - taremi - apre

Inter-Milan di Coppa Italia: le ultimissime. Thuram ancora out, Abraham davanti per i rossoneri - Milano, 23 aprile 2025 – Il momento della verità è arrivato. A tre settimane dall’1-1 del match d’andata firmato da Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu, Inter e Milan si trovano di nuovo di fronte.

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: la strategia di Flick per il ritorno, oggi gli esami per Lautaro e Pavard - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: svolta per il futuro di Taremi, la clausola di Dumfries fa tremare i nerazzurri! Vai su Facebook

Mehdi #Taremi può lasciare l'#Inter dopo una sola stagione. Ma una meta è da escludere. Vai su X

Taremi out, l’Inter non torna sul mercato. Lautaro torna prima? Inzaghi ha altre due opzioni; Inter, per Taremi risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra; Taremi Inter, l'iraniano apre alla cessione! Il retroscena.

Taremi Inter, l’iraniano viene incontro al club e apre alla cessione! Il retroscena sul confronto avuto con la dirigenza - Il retroscena sul confronto avuto con la dirigenza: le ultime Mehdi Taremi ha deciso di mettersi a disposizione. Secondo informazione.it

Inter, c’è il sì di Taremi alla cessione: confronto positivo con la dirigenza. Tre le piste - Dopo la stagione deludente, l'Inter ha messo sul mercato l'attaccante dopo essersi confrontata con lui che non farà muro ... Lo riporta fcinter1908.it