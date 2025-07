Temptation Island retroscena choc | Nathaly Caldonazzo svela il destino dei concorrenti mandati in albergo

L'attrice ed ex concorrente del docu-reality racconta cosa accade davvero lontano dalle telecamere. Alessio Loparco, spedito in albergo starebbe vivendo giorni di isolamento totale. Il dietro le quinte dei programmi televisivi ha sempre suscitato grande curiositĂ tra gli spettatori, che possono vedere solo ciò che il montaggio finale decide di mandare in onda. Questo vale anche per Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Alessio e Sonia, la crisi in diretta e il falò mancato A offrire uno sguardo inedito su ciò che accade lontano dalle telecamere è stata Nathaly Caldonazzo, che ha partecipato nel 2019 al programma insieme al suo ex fidanzato Andrea Ippoliti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, retroscena choc: Nathaly Caldonazzo svela il destino dei concorrenti mandati in albergo"

In questa notizia si parla di: temptation - island - albergo - retroscena

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

"Cosa succede in albergo dopo il falò di Temptation Island", ex concorrente svela il retroscena su guardie e privazioni: "Rischi di impazzire" - VIDEO https://gay.it/temptation-island-retroscena-falo-albergo… #Canale5 #Mediaset #TemptationIsland Vai su X

Filippo: “Sonia non ha accettato il falò di confronto” Alessio: “E CHE SI FA? CHE DEVO FARE? E IO DOVE ASPETTO!” Filippo: “EH, TU DOVRAI STARE IN ALBERGO” Alessio: “A SOFFRIRE, GIUSTAMENTE” #temptationisland Vai su Facebook

Temptation Island, retroscena choc: Nathaly Caldonazzo svela il destino dei concorrenti mandati in albergo; Cosa succede in albergo dopo il falò di Temptation Island, ex concorrente svela il retroscena su guardie e privazioni: Rischi di impazzire - VIDEO; Francesco Totti, cosa è successo nell'hotel con Marialuisa Jacobelli: il direttore di Gente rivela i retroscen.

Temptation Island, retroscena choc: Nathaly Caldonazzo svela il destino dei concorrenti mandati in albergo" - Il dietro le quinte dei programmi televisivi ha sempre suscitato grande curiosità tra gli spettatori, che possono vedere solo ciò che il montaggio finale decide di mandare in onda. Secondo msn.com

Temptation Island, il lato nascosto del reality: cosa succede davvero a chi lascia il programma prima dei 21 giorni - Il successo di Temptation Island, il reality dei sentimenti targato Mediaset, si fonda su dinamiche di coppia, tentazioni e colpi di scena che tengono incollati milioni di telespettatori ogni estate. Segnala msn.com