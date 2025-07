Crociere Ancisi LpRa reclama indennizzi per Porto Corsini | Compensazione per i disagi subiti

Se la realizzazione del rigassificatore prevede compensazioni per Punta Marina, allora Porto Corsini potrebbe ricevere “indennizzi” per l'impatto del terminal crociere. Questa è in sintesi la proposta di mozione depositata da Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna. Un documento che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it