Curva Nord Inter Tuttosport reazione rabbiosa allo stop sugli abbonamenti | gli ultras pronti a fare causa al club!

Cosa sta succedendo. La Curva Nord dell’ Inter, uno dei settori piĂą calorosi del tifo nerazzurro, ha annunciato la sua intenzione di intraprendere azioni legali contro il club a seguito del blocco degli abbonamenti per la stagione 20252026. La decisione della societĂ di non accettare il rinnovo da parte di centinaia di tifosi, tra cui molti storici abbonati, ha sollevato una protesta che ora potrebbe sfociare in un’azione legale. Le motivazioni del blocco degli abbonamenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i tifosi esclusi si preparano a chiedere risarcimenti per discriminazione e violazione del diritto di prelazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Curva Nord Inter (Tuttosport), reazione rabbiosa allo stop sugli abbonamenti: gli ultras pronti a fare causa al club!

In questa notizia si parla di: nord - inter - abbonamenti - club

Inter-Roma da bordo campo: la mossa vincente di Ranieri, le reazioni al rigore non fischiato e il messaggio della Nord - A San Siro c`è un`aria diversa: un po` perchè la curva sceglie il silenzio per i primi 20`, contro il caro biglietti per la Champions, un.

Inter, la curva Nord si spacca: i gruppi si dividono - (Adnkronos) – La Curva Nord dell’Inter si divide. “Dopo un periodo di profonde riflessioni interne e grandi cambiamenti, i gruppi della Nord comunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento sotto un’unica sigla o nome collettivo”, si legge in un post pubblicato sulle pagine social della Curva Nord dell’Inter.

Inter-Barcellona, arriva la decisione sullo sciopero del tifo della curva: il comunicato ufficiale della Nord - di Redazione La decisione ufficiale della Curva Nord sullo sciopero del tifo durante Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League.

Milan e Inter hanno respinto le richieste di rinnovo di centinaia di abbonati delle Curve. Motivazione? Tifosi “non graditi”, in base ai nuovi codici etici firmati dai club. Non finisce qui: Blocco totale della cessione dell’abbonamento in Curva Sud e Nord (n Vai su Facebook

#Inter e #Milan stanno respingendo centinaia di richieste di rinnovo abbonamento per tifosi che in passato siano stati colpito da Daspo o anche solo da sanzioni amministrative per comportamenti non consoni allo stadio. La misura è giustificata in applicazio Vai su X

Tifosi Inter contro il club. Curva pronta alla causa per blocco abbonamenti e black list misteriosa; Abbonamenti Serie A 25/26: aumenti e conferma dei prezzi, come si sono comportate le 20 squadre; Protesta ultras Inter, la replica del club: 80mila richieste, 18mila biglietti disponibili.

Abbonamenti Inter, la black list contro i capi ultra. La Curva Nord vuole fare causa al club - La Curva Nord denuncia l'esclusione di storici abbonati: avviata un'azione legale contro l'Inter. Riporta affaritaliani.it

Il Giornale – Abbonamenti, in arrivo azione civile di tifosi esclusi contro l’Inter: i legali… - Così i due club hanno introdotto anche ulteriori misure restrittive, come il blocco totale della cessione degli abbonamenti nei settori dedicati alle due curve, secondo anello verde per gli ultras ... Secondo fcinter1908.it