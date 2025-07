Eleonora Talli Giottoli | la più votata nel quartiere di Giorgia Meloni passa dal Pd a Fratelli d' Italia

Dal Pd a Fratelli d'Italia. La consigliera del municipio VIII di Roma Eleonora Talli Giottoli ha deciso di cambiare casacca. Un passaggio politico che sorprende ancor di piĂą se si pensa che proviene dalla "rossa" Garbatella ed era stata la piĂą votata del municipio alle amministrative del 2021. . 🔗 Leggi su Today.it

Eleonora Talli, "tanta maleducazione": la consigliera lascia il Pd per FdI - "Nel Pd non ho mai visto coesione, mai spirito di gruppo. Portavano avanti i miei progetti e venivo a sapere dell’esito delle mie proposte dai social.

Molla il Pd e sceglie FdI. Eleonora Talli: “Ammiro Meloni, ho deciso dopo aver visto la sala vuota per Schlein e Gualtieri” - “Carissimi/e, dopo una lunghissima e sofferta riflessione sono giunta a questa decisione, che ad oggi non posso non prendere, il mio passaggio alla rappresentanza di Fratelli d’Italia.

