Strada della Forra tagliato il cavo che serve per monitorare la stabilità del versante | Gesto pericoloso da irresponsabili

Tremosine (Brescia), 14 luglio 2025 – Grave, e pericoloso, atto di sabotaggio lungo la Strada della Forra di Tremosine, chiusa da quando sono in corso le opere di messa in sicurezza, dovute all’assetto idrogeologico di quella che Churchill ha definito la nona meraviglia del mondo. Una meraviglia, purtroppo, fragile per la sua conformazione, che nel passato ha creato non poche preoccupazioni a causa del movimento delle rocce. Sabato è stato scoperto il taglio intenzionale di un cavo essenziale per il controllo della stabilitĂ del versante. Nella mattinata il geologo incaricato dei rilievi ha rilevato valori anomali, "fuori scala", provenienti dai sensori posizionati lungo il tratto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strada della Forra, tagliato il cavo che serve per monitorare la stabilitĂ del versante: “Gesto pericoloso, da irresponsabili”

