Bomba d'acqua al concerto di Ultimo a Roma | ombrelli aperti nel parterre fan si riparano sotto un telone

Un telone di plastica aperto nel prato, tanti ombrelli colorati e c'è anche chi usa uno scatolone per ripararsi dalla pioggia: sono loro i fan che non hanno abbandonato il parterre al concerto di Ultimo durante la bomba d'acqua che ieri si è abbattuta sulla capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bomba - acqua - concerto - ombrelli

Doppia bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc - CERRETO D?ESI - Bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc. «Nel giro di un?ora, per ben due volte, in un lasso di tempo di circa.

Fortissima bomba d’acqua in Italia, mezzo paese allagato: oggi scuole chiuse - Persiste il forte maltempo in Italia. Una pioggia torrenziale, una manciata di minuti e chilometri di territorio del si sono ritrovati immersi nell’acqua, paralizzati.

Bomba d’acqua in Italia, un paese in ginocchio: ha devastato tutto - Nel pomeriggio dell’8 maggio 2025, il cielo sopra al paese si è oscurato improvvisamente. Nubi minacciose si sono addensate all’orizzonte, e in pochi minuti, una pioggia torrenziale si è abbattuta sulla cittadina.

Bomba d'acqua al concerto di Ultimo a Roma: ombrelli aperti nel parterre, fan si riparano sotto un telone; Bomba d'acqua a Roma, dirottati voli diretti a Fiumicino. Caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo: i fan l; Bomba d’acqua a Roma: voli dirottati e fan in fuga allo Stadio Olimpico per il concerto di Ultimo.

Bomba d’acqua al concerto di Ultimo a Roma: ombrelli aperti nel parterre, fan si riparano sotto un telone - Un telone di plastica aperto nel prato, tanti ombrelli colorati e c'è anche chi usa uno scatolone per ripararsi dalla pioggia: sono loro i fan che non ... fanpage.it scrive

Bomba d'acqua su Roma, il pubblico al concerto di Ultimo lascia il prato dell'Olimpico per ripararsi: cosa sta succedendo - Un nuovo forte temporale si è abbattuto su Roma nella serata di domenica 13 luglio 2025. Come scrive msn.com