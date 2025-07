Micromance e Nanoship | la libertà nelle microrelazioni che durano giorni o ore conmicroro consenso

L’universo delle relazioni è sempre un enorme mosaico. Esistono tantissimi tipi di rapporti umani e tra essi ci sono infinite sfumature. Tra queste sono sorte micromance e nanoship, tipi di relazioni brevissime oppure a base di minuscoli gesti romantici che tuttavia conservano le stesse regole delle relazioni lunghe: il consenso è fondamentale per qualunque cosa, nel letto e fuori dal letto, così come la responsabilità , emotiva e igienica, e naturalmente la consapevolezza. Definizione: cosa sono micromance e nanoship. Micromance e nanoship sono due cose differenti. La micromance, come si legge su Today, è una relazione basata sulle piccole cose: micro gesti romantici che caratterizzano la quotidianità . 🔗 Leggi su Robadadonne.it

