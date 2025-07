Prevenzione e benessere in quota con Rifugi in rosa

Un fitto calendario di iniziative si svolgerĂ nei rifugi della Valtellina e dell'Alto Lario, per aumentare la consapevolezza dell'importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita e del prendersi cura di sĂ©: questo è 'Rifugi in rosa', che promuove benessere in luoghi piacevoli e parla di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: rifugi - prevenzione - benessere - rosa

L’estate è arrivata… e porta con sé il piacere di giornate rigeneranti da vivere al Parco Piscine delle Terme di Roma Tra acque termali e angoli di benessere, vivi un'esperienza unica per corpo e mente lontano dal caos delle spiagge A Tivoli, il relax è Vai su Facebook

Prevenzione e benessere in quota con “Rifugi in rosa”; LA PREVENZIONE NEI RIFUGI IN ROSA 2025; Rifugi in Rosa.

Rifugi in Rosa. Donne protagoniste di undici giornate - Grande successo e sempre più adesioni per "Rifugi in Rosa", iniziativa che mira a sensibilizzare le donne sui temi della salute e della prevenzione, oltre a promuovere circuiti virtuosi legati ... Si legge su ilgiorno.it

Rifugi in Rosa - Rifugi in Rosa, l'iniziativa tutta al femminile che mira a sensibilizzare le donne sui temi della salute e della prevenzione, oltre a promuovere circuiti virtuosi legati alla montagna. planetmountain.com scrive