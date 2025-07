Ops UniCredit-Banco Bpm; Orcel | Golden power illegittimo Castagna | Gae Aulenti chiarisca le intenzioni

La banca sottolinea come la sentenza del Tar rappresenti una "prova inequivocabile" dell’illegittimitĂ delle prescrizioni contenute nel decreto, al punto da "richiedere l’emissione di un nuovo provvedimento" All’indomani della sentenza del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato il decre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ops UniCredit-Banco Bpm; Orcel: "Golden power illegittimo", Castagna: "Gae Aulenti chiarisca le intenzioni"

In questa notizia si parla di: unicredit - banco - orcel - golden

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilitĂ degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalitĂ di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Banco Bpm: offerta Unicredit attiva, conviene vendere sul mercato - Da lunedì i soci di Banco Bpm potranno aderire all'offerta di Unicredit ma in questo momento, per i valori sui listini azionari, converrebbe vendere sul mercato.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Unicredit: il Tar limita il golden power sull'Ops su Banco Bpm. Accolto in parte il ricorso di Orcel, resta il nodo della Russia #ANSA Vai su X

Crédit Agricole chiede alla Bce il via libera per salire oltre il 20% in Banco Bpm, complicando i piani di UniCredit. Orcel resta appeso al verdetto del Tar sul golden power. Intanto, Tononi boccia l’Ops: “Nessuna adesione, offerta insoddisfacente”. Ecco cosa sta Vai su Facebook

Unicredit sfida il governo: “Golden power usato contro la concorrenza”; Unicredit-Bpm, accolto il ricorso sul golden power. Resiste l’obbligo di lasciare la Russia. L’ops può proseguire ma serve un dpcm; Golden power, uragano Unicredit sul governo dopo la sentenza del Tar.

Unicredit tuona dopo sentenza Tar: “Uso illegittimo del golden power su Ops Bpm”. La reazione dei titoli - Il tanto atteso pronunciamento del Tar del Lazio sul nodo golden power legato all'Ops su Bpm fa dire a UNicredit che il modo in cui il golden power è stato utilizzato è illegittimo, tanto che si richi ... msn.com scrive

Golden power, uragano Unicredit sul governo dopo la sentenza del Tar - E' quanto si evince, indirettamente, da toni e contenuti del comunicato stampa diffuso ieri pomeriggio dalla banca milanese. Come scrive startmag.it