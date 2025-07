Impruneta | muore 17enne con lo scooter finendo fuori strada sulla Chiantigiana

Incidente mortale nella tarda serata di ieri, 13 luglio 2025, ad Impruneta. E' accaduto poco prima della mezzanotte lungo la via Chiantigiana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Impruneta: muore 17enne con lo scooter finendo fuori strada sulla Chiantigiana

