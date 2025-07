Sinner Kyrgios commenta | la vergogna dopo Wimbledon

Non resiste alla tentazione di far parlare di sé, Nick Kyrgios, soprattutto nell'ora del trionfo del suo grande nemico (extra)sportivo Jannik Sinner. L'altoatesino ha appena vinto il suo primo Wimbledon, in una finale quasi dominata contro Carlos Alcaraz (che veniva da due successi di fila sull'erba inglese ed era considerato il grande favorito del terzo Slam di stagione a cui era arrivato in grandissima forma psicofisica). E Nick che fa? Twitta un asterisco. Un " * " che lascia spazio alle più maliziose interpretazioni. In realtà, conoscendo l'indole spesso inutilmente e violentemente polemica dell'australiano, l'interpretazione pare essere solo una: l'asterisco in gergo sportivo indica in genere un risultato o un verdetto in classifica ancora " sub iudice ", magari con una penalizzazione in arrivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, Kyrgios commenta: la vergogna dopo Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - kyrgios - wimbledon - commenta

Nick Kyrgios, ultima porcheria contro Sinner: "È un talento" - Nick Kyrgios è tornato a farsi sentire. Nonostante sia alle prese con il recupero fisico nella speranza di tornare in campo al Roland Garros, l’australiano non ha perso occasione per dire la sua sul mondo del tennis — e in particolare su Jannik Sinner, suo bersaglio preferito.

Sinner, “Si na’ pret” e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - (Adnkronos) – Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Sinner, “Si ‘na pret” e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - (Adnkronos) – Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz a Wimbledon e Nick Kyrgios non la prende bene https://msn.com/it-it/sport/tennis/jannik-sinner-batte-carlos-alcaraz-a-wimbledon-e-nick-kyrgios-non-la-prende-bene/ar-AA1IwzeF?ocid=spr_trending&businessvertical=News Vai su X

Sinner trionfa a Wimbledon, Kyrgios attacca: il ‘tweet misterioso’ Vai su Facebook

Kyrgios, Wimbledon e Sinner-Alcaraz: Torno a sfidare i colossi. Ma solo uno al livello dei grandi; Nick Kyrgios, dietro l'esclusione da Wimbledon anche gli attacchi a Jannik Sinner: ecco cosa è successo; Kyrgios, Bbc lo scarica (anche) per gli attacchi a Sinner. Non sarà commentatore a Wimbledon.

Sinner trionfa a Wimbledon, Kyrgios attacca: il 'tweet misterioso' - Dopo aver assistito a Wimbledon 2025 al trionfo dell'azzurro, che ha battuto in finale Carlos Alcaraz in quattro set oggi, domenica 13 luglio, l'australiano è ... Si legge su msn.com

Kyrgios pubblica un messaggio con un solo carattere: è tutto il suo disprezzo per Sinner - Nick Kyrgios è stato molto sintetico sull'esito della finale di Wimbledon vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz: l'australiano ha pubblicato un messaggio ... Secondo fanpage.it